La deuxième édition des Brussels Urban Sessions s'achève et confirme le succès de 2022

Pour Matthieu Geysen, directeur de l'événement, cette édition 2023 a été un franc succès - et pas seulement pour le public. "Les riders, l'UCI, les fédérations nationales sont tous super contents de l'événement et sont impatients de revenir pour les années prochaines", explique-t-il. "Pour nous c'est un succès à 500 %."

L'événement a rassemblé 120 athlètes de tous horizons - 33 femmes et 87 hommes - et quelque 30.000 spectateurs et spectatrices ont fait le déplacement sur les quatre jours. Pour son directeur, les Brussels Urban Sessions sont amenées à se pérenniser à mesure que la pratique des sports urbains se popularise. "Ça va faire un effet boule de neige", résume M. Geysen. Lui se projette déjà dans les prochaines éditions, qui conserveront l'aspect initiatique de l'événement tout en poussant plus loin le concept. "Le but c'est de faire en sorte qu'on puisse progressivement apporter des expériences nouvelles et innovantes", espère-t-il.