La Ligue cardiologique lance une nouvelle campagne pour inciter les Belges à bouger plus

La campagne entend inciter les Belges à faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, précisant qu'à partir de 2.500 pas quotidiens, le risque de maladie cardiovasculaire commence à diminuer. La Ligue cardiologique suggère par exemple de téléphoner debout et de marcher pendant sa conversation, de se lever de son siège toutes les heures pour se dégourdir les jambes ou encore de danser en nettoyant.

Une activité physique suffisante pourrait permettre d'éviter entre 4 et 5 millions de décès par an à l'échelle mondiale, assure la Ligue en se basant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette dernière recommande 150 à 300 minutes d'activité physique modérée (marche, jardinage, etc.) ou 75 à 150 minutes d'exercice plus intense (vélo, course...) par semaine.