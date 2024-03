La quatrième édition aura lieu à Istanbul en 2027

"Le Comité exécutif des Comités olympiques européens, lors de sa réunion du 20 mars, a décidé à l'unanimité de confier l'organisation de la 4e édition des Jeux Européens, en 2027, à la ville turque d'Istanbul", peut-on lire dans le communiqué.

Les COE ont pris leur décision "après mûre réflexion et à la suite du rapport d'évaluation détaillé présenté au Comité exécutif". "Les experts des COE ont examiné les différents aspects liés à la capacité de la ville d'accueillir les jeux, et en particulier les sites, les transports, la sécurité, l'hébergement et les installations pour les athlètes", ajoute encore l'instance.