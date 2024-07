L'ancien patron de Ferrari Mattia Binotto va prendre la tête du projet Audi

A compter du 1er août prochain, l'Italien de 54 ans remplacera l'Allemand Andreas Seidl, PDG de l'écurie suisse Sauber, qui avait été nommé à la tête de la future équipe Audi avec qui la marque suisse a signé un partenariat.

"Mattia Binotto sera directeur des opérations et directeur technique au sein de l'équipe Sauber Motorsport AG; il sera responsable de la gestion opérationnelle et de la réussite sportive de l'équipe de course", a indiqué Audi dans son communiqué mardi.