Lando Norris domine le Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen

Parti en pole, Norris a rapidement creusé un écart important sur ses rivaux et mené la course de bout en bout. Le Britannique a toutefois connu une petite frayeur au 29e tour, lorsqu'il a raté un freinage, touché un mur et légèrement endommagé un aileron. Cela n'a pas porté à de lourdes conséquences et Norris a pu reprendre sa chevauchée.

Norris s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur Verstappen. Le Britannique décroche le troisième succès de sa carrière, tous conquis cette année. Son équipier Piastri a pris la troisième place.