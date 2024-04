Le Forum européen du sport au Palais des Congrès de Liège

Le Forum européen du sport se déroule mardi et mercredi au Palais des Congrès de Liège. L'événement annuel organisé par la Commission européenne a pour but de promouvoir ses valeurs. À une centaine de jours du lancement des Jeux Olympiques 2024 de Paris, la manifestation revêt aussi un caractère unique.

Durant ces deux jours, le Forum va aborder diverses thématiques en lien avec le sport, telles que l'intégrité des athlètes, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, l'inclusion, l'égalité des genres, etc.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, également en charge des Sports, Pierre-Yves Jeholet, s'est également exprimé au sujet de l'événement qui, selon lui, "offre une opportunité exceptionnelle d'explorer les enjeux cruciaux qui façonnent le paysage sportif européen".

"Dans un mois, lors du conseil des ministres des Sports de l'Union européenne, nous aurons l'opportunité de façonner l'avenir du sport en Europe pour les prochaines années. Nous adopterons, je l'espère, le plan de travail 2024-2027 en faveur du sport, un document stratégique qui guidera nos efforts pour promouvoir son accès à tous et renforcer son rôle dans notre société", a-t-il ajouté.

L'ancien pongiste et actuel président de la Commission des athlètes du comité olympique et interfédéral belge (COIB), Jean-Michel Saive, a brièvement retracé sa carrière en tant que sportif professionnel, puis au service de la politique sportive de son pays. "Je veux rendre au sport ce qu'il m'a apporté", a-t-il expliqué. "Les valeurs olympiques m'ont accompagné toute ma vie, en tant qu'athlète, mais aussi en tant que leader. Elles sont plus que jamais importantes aujourd'hui au vu de la situation géopolitique mondiale."