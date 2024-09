Le Japonais Katsuta se montre le plus rapide du shakedown, Thierry Neuville 4e

Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) a été le plus rapide lors du shakedown du Rallye de Grèce, 10e des 13 manches du championnat du monde WRC, jeudi matin. Le Japonais a devancé en 2:39.1 de six dixièmes de seconde l'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 N), 2e en 2:39.7. L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 N) a signé le troisième chrono à 1.3 seconde (2:40.4). Thierry Neuville (Hyundai i20 N) a réalisé le 4e temps, à 2 secondes de Katsuta (2:41.1).

L'édition du Rallye de Grèce promet d'être l'une des plus difficiles, des plus épuisantes et des plus exigeantes de tous les temps. Le parcours est très sec, ce qui créera d'énormes nuages de poussière. Le parcours est plus accidenté que jamais. Dans ces conditions, être le premier à s'élancer sur la piste n'est peut-être pas si désavantageux pour Neuville, le leader du championnat qui devra malgré tout effectuer le gros travail de balayage.

"Mon espoir est de survivre", a déclaré Neuville. "Nous verrons ce que les prochains jours nous réservent, mais ce sera difficile ce week-end. C'est l'une des éditions les plus difficiles du Rallye de Grèce. Le risque de crevaison est particulièrement élevé. J'espère que nous pourrons aller au terme d'une course de qualité, maintenir notre vitesse et protéger notre voiture. Je croise les doigts pour ne pas avoir de crevaison", a-t-il poursuivi.