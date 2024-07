Le Néerlandais Kay de Wolf remporte le GP des Flandres en MX2

De Wolf s'est imposé dans le sable limbourgeois devant son compatriote Rick Elzinga (Yamaha), 2e et 4e des manches, et l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas), 8e et 1er.

Liam Everts (KTM) a pris la 4e place finale (6e et 3e), Lucas Coenen (Husqvarna) la 7e (5e et 6e) et Sacha Coenen (KTM) la 9e (10e et 6e).