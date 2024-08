Le nombre de dossiers ouverts par Touring et Europ Assistance cet été en nette hausse

Le nombre de dossiers d'assistance médicale et technique ouverts par Touring et Europe Assistance a connu une hausse comprise entre 5% et 16% cet été par rapport à l'été 2023, rapportent les deux compagnies vendredi. Selon elles, la canicule persistante dans le sud de l'Europe n'est pas étrangère à l'augmentation des dossiers médicaux.