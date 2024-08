L'équipe Haas n'est pas autorisée à quitter Zandvoort avec ses voitures de course

La saisie des biens de l'équipe de Formule 1 Haas par l'ancien sponsor principal Uralkali n'a pas encore été levée. Cela signifie que les camions et les voitures de course de l'écurie américaine, entre autres, ne pourront pas quitter le circuit de Zandvoort après le Grand Prix des Pays-Bas dimanche. L'information a été confirmée à la fois l'équipe de Haas et l'entreprise russe à l'ANP.