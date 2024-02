Les nommés sont connus, les lauréats dévoilés le 22 avril à Madrid

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic, le perchiste suédois Mondo Duplantis, le footballeur norvégien Erling Haaland, le sprinteur américain Noah Lyles, le footballeur argentin Lionel Messi et le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen sont les six candidats au trophée de Sportif de l'année qui sera attribué lors de la 25e cérémonie des Laureus World Sport Awards le 22 avril à Madrid, ont annoncé lundi les organisateurs.

Messi, tenant du titre et vainqueur en 2020, Djokovic (2012, 2015, 2016 et 2019) et Verstappen (2022) ont déjà remporté ce prestigieux prix.

Le trophée de Sportive de l'année sacrera une lauréate inédite. Les candidates sont la footballeuse espagnole Aitana Bonmati, la sprinteuse jamaïcaine Shericka Jackson, la coureuse de demi-fond kényane Faith Kipyegon, la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin et la joueuse de tennis Iga Swiatek. La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Frase-Pryce a été sacrée l'an passé. Justine Henin avait remporté ce prix en 2008.