Les titres mondiaux décernés en Espagne dimanche, une maigre chance pour Lucas Coenen

Deux pilotes dans chacune des deux catégories peuvent aller chercher le Graal. En MX2, Lucas Coenen termine la saison en boulet de canon, mais le jeune Bruxellois ne possède qu'une maigre chance de détrôner Kay de Wolf, même si mathématiquement, c'est possible.

Le Néerlandais (915) possède 36 unités d'avance sur Lucas Coenen (879) et 60 points sont à pourvoir. Dix dans la course de qualification le samedi et 25 dans chacune des deux manches le dimanche. Les deux pilotes roulent pour Husqvarna et nul doute que Kay de Wolf, en tête depuis le premier rendez-vous en Argentine, va gérer son avance confortable pour aller chercher son premier titre mondial le jour de ses 20 ans.