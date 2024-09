Ligue Europa: Lyon déjà sous pression face à l'Olympiakos

Qui plus est, l'OL, 14e de Ligue 1 avec seulement quatre points, jouera dans un stade décrété à huis clos partiel par l'UEFA, après des incidents survenus à l'occasion du dernier match de C3 au Groupama stadium, un quart de finale retour perdu 3-0 le 14 avril 2022 contre le club anglais de West Ham après un résultat nul à l'aller à Londres.

Après deux ans et demi d'absence sur la scène européenne, Lyon retrouve la Ligue Europa, jeudi (21H00) face au club grec d'Olympiakos Le Pirée, dans un contexte morose lié à un mercato mal calibré et un début de championnat raté.

Loin des attentes générées par la seconde moitié de saison dernière qui a vu l'équipe passer de la dernière à la 6e place pour décrocher l'Europe, le bilan n'est pas fameux avec trois défaites, un nul pour une victoire arrachée 4-3 contre Strasbourg après avoir été mené 3-1, et un total de onze buts encaissés en cinq rencontres.

Une tentative d'envahissement du terrain par les ultras, difficilement contenue par les stadiers et les forces de l'ordre, a été sanctionnée par les instances par la fermeture des virages nord et sud.

- Sage attendu au tournant -

Et l'entraîneur, Pierre Sage, est logiquement attendu au tournant.

Est-il désormais l'homme de projet espéré par John Textor après avoir été celui de la mission sauvetage ?

Le technicien, en poste depuis fin novembre 2023, qui a obtenu son Brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF) en juin et dont l'apprentissage est ultra rapide, fait ses débuts européens. Il doit maintenant démontrer qu'il a les épaules pour durer sur le banc de l'OL, plus que ses prédécesseurs.

Il est déjà le sixième entraîneur du club depuis 2019 et le départ de Bruno Genesio et le troisième, en moins d'un an, de l'ère Textor.

Sa gestion d'un effectif mal équilibré, trop important de 28 joueurs et ses choix pour trouver les leviers nécessaires seront scrutés, autant par son vestiaire que par les supporters ou les médias.