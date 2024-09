Ligue Europa: test grandeur réelle pour Nice et sa jeune attaque de feu

Pour sa première européenne avec les Aiglons, Franck Haise doit se passer de l'attaque-type de l'équipe qui a qualifié Nice en Ligue Europa, la saison dernière. Aux longues absences de Terem Moffi (ligaments croisés d'un genou) et de Gaëtan Laborde (fracture d'un pied), s'est ajoutée jeudi celle de Jérémie Boga, victime d'un gros coup sur un tibia à l'entraînement qui a nécessité la pose de nombreux points de suture.

Pour autant, l'ancien entraîneur lensois possède une jeune garde offensive insouciante et talentueuse.

Face à Saint-Etienne, il avait associé le "vieux" Evan Guessand (23 ans), né en 2001, à deux feux follets né en 2004: l'international espoir français Mohamed-Ali Cho, 20 ans, et le déjà international allemand Youssoufa Moukoko, 19 ans.

Christophe SIMON

A eux trois, ils ont inscrit quatre des huit buts et donné deux des trois passes décisives comptabilisées. Surtout, ils ont été décisifs sur chacun des six buts inscrits avant la pause. Guessand, sorti à la mi-temps, Moukoko, sorti à la 62e, et Cho, sorti à la 76e, ont noyé la défense des Verts.

Après un début de saison où l'efficacité offensive commençait à devenir un sujet de crispation (6 buts inscrits lors des quatre premières journées), cette victoire sonne comme un déclic en interne. "Je suis heureux qu'on ait été aussi efficace, parce que ça donne de la confiance aux joueurs, et dans le travail réalisé, insistait Haise après la rencontre. On a vu de belles actions, de beaux mouvements, et une équipe active jusqu'au bout."