Lucas Coenen signe chez KTM et roulera en MXGP dès la saison prochaine

Lucas Coenen roulera pour KTM dès la saison prochaine dans la catégorie MXGP, a annoncé mercredi Red Bull KTM sur son site internet. Le pilote bruxellois de 17 ans rejoint l'équipe à laquelle appartiennent notamment son frère Sacha Coenen et Liam Everts.

"C'est un rêve qui devient réalité, et aussi d'être dans la même équipe que mon frère. Je vais travailler d'arrache-pied pour avoir la meilleure année possible. Je piloterai la KTM 450 SX-F et c'est un nouveau chapitre avec les grands", a commenté le pilote de 17 ans dans un communiqué publié par sa nouvelle écurie.

Engagé en MX2 avec la Belgique dans le Motocross des Nations, il avait chuté et abandonné. Blessé à la clavicule gauche, Lucas Coenen a été opéré avec succès mardi.