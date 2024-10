Max Verstappen estime qu'Oscar Piastri est "trop bon" pour être un N.2 chez McLaren

L'Australien a remporté cette année les GP de Hongrie et d'Azerbaïdjan et compte 42 points de moins que son coéquipier britannique Lando Norris, qui s'est imposé à Miami, Zandvoort et, plus récemment, à Singapour. Norris a ainsi réduit l'écart avec Verstappen, actuel leader du championnat, à 52 points.

"Si j'étais lui, je ne l'accepterais pas", a déclaré Verstappen au site motorsport.com à propos du rôle de Piastri en tant qu'équipier.