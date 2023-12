Maxime Carabin, Paralympique de l'année: "Une grosse motivation et reconnaissance"

"Ce prix c'est une grosse motivation et une grosse reconnaissance de tout mon travail. C'est la récompense de ma fin de saison qui fut plus que parfaite. Je ne m'y attendais pas vu le palmarès des autres nommés. Passer devant eux est la preuve de la valeur de mes exploits sur la piste cette année. Deux records du monde et deux titres mondiaux sur un an. Franchement c'était le dernier titre à aller chercher cette année".

En 2024, le Liégeois visera les championnats du monde de Kobe, juste avant les Jeux Paralympiques de Paris pour lesquels il n'est pas encore qualifié.