MotoGP: Bastianini gagne en Grande-Bretagne, Martin reprend la tête du championnat

L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté dimanche à Silverstone le Grand Prix de Grande-Bretagne, devant l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), qui reprend la tête du championnat MotoGP à Francesco Bagnaia (Ducati), 3e de la course.

La victoire semblait acquise pour "Martinator". C'était toutefois sans compter sur Bastianini, en retrait durant une bonne partie de la course, mais qui a fait une fin de GP parfaite.

A l'extinction des feux, le champion en titre Bagnaia, auteur d'un solide départ depuis la deuxième place sur la grille au guidon de sa Ducati d'usine, a pris le meilleur sur Espargaro pour s'emparer de la tête de la course.

"J'ai essayé de conserver mon pneu arrière, mais au final, j'ai commencé à perdre l'avant (...) comme j'ai déjà chuté hier, j'ai préféré ne pas prendre de risque et terminer la course", a expliqué le champion turinois.

"Dès que j'ai vu Enea revenir, j'ai juste essayé de gérer ma course pour aller jusqu'au bout, il était bien plus fort que moi aujourd'hui", a salué Martin à l'arrivée.

La veille, Bagnaia avait en effet perdu du terrain au général face à Martin: victime d'une chute lors de la course sprint (qui rapporte moins de points au général), l'Italien avait vu Martin, 2e du sprint revenir à un petit point de lui.

- 10e vainqueur différent depuis 2013 -

Devant un peu plus de 42.000 spectateurs amassés autour du tracé anglais, Bastianini, déjà vainqueur du sprint samedi, est devenu le dixième vainqueur différent depuis 2013 à s'imposer sur le tracé anglais.

BENJAMIN CREMEL

Au championnat, l'Italien consolide sa troisième place puisque le sextuple champion du monde Marc Marquez (Ducati-Gresini), quatrième au général, a terminé au pied du podium 100% Ducati.

"Je me suis senti super bien durant la course", s'est félicité l'Espagnol. "J'ai été assez conservateur à la fin parce que l'erreur d'hier...", a-t-il aussi expliqué. Comme Bagnaia, Marquez avait aussi chuté lors du sprint alors qu'il était 4e.

Vainqueur l'an dernier à Silverstone, Espargaro a finalement terminé 6e pour sa 329e course en championnat du monde. Le Catalan, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, est devenu dimanche le troisième pilote de l'histoire comptant le plus de départs toutes catégories confondues, derrière la légende italienne Valentino Rossi (432 départs) et un autre Italien, Andrea Dovizioso (346).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), champion du monde 2021, a décroché la 11e place après être parti 18e. Son compatriote Johann Zarco a terminé 14e au guidon de sa modeste Honda-LCR.

Chaque équipe engagée dans l'élite a étrenné dimanche une livrée vintage à l’occasion du 75e anniversaire du MotoGP dont la première course, longue de 425 km -le fameux Tourist Trophy de l'île de Man-, s'est tenue en juin 1949.