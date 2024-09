MotoGP: Bastianini s'impose en Emilie-Romagne devant le leader Martin, Bagnaia perd gros

"Jorge a été parfait durant toute la course", a reconnu Bastianini, né à quelques kilomètres seulement du circuit. "Cela a été très difficile de le doubler (...) dans le dernier tour, j'ai vu un petit espace (...) j'étais un peu à la limite mais je suis passé", a-t-il expliqué. Il offre à Ducati sa 100e victoire en MotoGP.

"Je pense que j'étais le plus fort aujourd'hui, j'aurais mérité la victoire", a-t-il aussi dit.

En tête de la course depuis le 4e tour (sur 27) mais sous la menace constante de Bastianini, qui s'est finalement imposé à la faveur d'une manoeuvre audacieuse, Martin a expliqué avoir "été poussé hors de la piste (par Bastianini, ndlr) et (n'a) pas pu riposter".

"C'était une course très difficile", a réagi l'Espagnol, parti deuxième sur la grille.

Une chute qui a fait les affaires du Français Fabio Quartararo, 7e. Au guidon de sa Yamaha, le champion du monde 2021 a égalé à Misano son meilleur classement de la saison à l'issue d'un GP, en dépit d'une panne d'essence en toute fin de course.

Le jeune Pedro Acosta, alors 4e au tiers de la course, a lui aussi chuté, anéantissant ses chances de viser un 8e podium pour sa première saison dans l'élite.

Parti en pole position pour son 100e GP dans l'élite, Bagnaia n'a lui pas vu l'arrivée, la faute à une chute à moins de dix tours de la fin. Le double champion du monde en titre a perdu gros au championnat, lui qui n'avait plus que 4 unités de retard sur Martin au championnat samedi soir après sa victoire sur le sprint, devant l'Espagnol justement.

Il termine derrière cinq Ducati et l'Aprilia de l'Espagnol Maverick Vinales, 6e. L'autre Français de la grille, Johann Zarco (Honda-LCR) a fini 15e.

Porté par les performances de ses pilotes, Ducati a remporté dimanche son cinquième titre chez les constructeurs. Avec désormais 261 longueurs d'avance sur KTM, le constructeur italien ne peut plus être rejoint au général, avant les six dernières manches de la saison.

Cette saison encore, la marque de Borgo Panigale dispose d'un avantage de taille grâce à ses huit motos sur la grille (ses deux navires amiraux officiels pilotés par Bagnaia et Bastianini et six pour les trois équipes satellites) - contre seulement quatre ou moins pour ses concurrentes.

Mais le départ prévu l'an prochain de Pramac, dans le giron Ducati depuis 20 ans et qui rejoindra Yamaha pour former la nouvelle équipe Yamaha-Pramac, devrait permettre de renforcer la marque japonaise, qui a perdu ces dernières saisons sa place parmi les premières du plateau.

Le constructeur asiatique n'avait d'ailleurs plus qu'une seule moto en piste ce weekend, celle de Quartararo - l'Espagnol Alex Rins, malade, ayant décidé de jeter l'éponge samedi matin.