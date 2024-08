MotoGP: en Grande-Bretagne, un 75e anniversaire au goût de revanche pour Jorge Martin

"Pressé" de reprendre "là où tout s'est arrêté", l'Italien, vainqueur de l'édition 2022 du GP, a assuré plus tôt cette semaine "être prêt à affronter cette deuxième partie de saison" qu'il prédit "très intense et stimulante".

Une erreur qui lui a coûté la tête du général au profit du double champion en titre Bagnaia (Ducati), victorieux en Saxe et désormais leader avec dix points d'avance sur son rival espagnol (222 points contre 212 pour Martin).

L'Espagnol, qui ne s'est plus imposé depuis octobre 2021 (GP d'Emilie-Romagne), multiplie les podiums et pointe après neuf manches à la 3e place au championnat, à 56 points de Bagnaia.

- Livrées vintages -

Radek Mica

Le GP s'annonce très ouvert dimanche puisque depuis 2013, dans la catégorie reine, neuf vainqueurs différents ont gagné à Silverstone.

Parmi les pilotes présents ce week-end, outre Bagnaia et Marquez, les Espagnols de chez Aprilia Maverick Viñales (en 2016) et Aleix Espargaro (en 2023) s'y sont imposés, comme leur compatriote Alex Rins en 2019 et son coéquipier français chez Yamaha Fabio Quartararo en 2021.

Au guidon d'une monture toujours loin des performances des motos européennes - mais qui montre tout de même quelques progrès-, Quartararo s'était montré plutôt optimiste après un GP d'Allemagne "bien mieux qu'attendu", cultivant l'espoir que le reste de la saison "sera meilleur".

Son compatriote Johann Zarco, retrouvera lui sa modeste Honda-LCR à Silverstone, après avoir remporté le 21 juillet au Japon les 8 Heures de Suzuka en endurance moto - pour sa première participation.

Sur le mythique circuit anglais, théâtre de la 10e manche de la saison, chaque équipe engagée dans l'élite étrennera dimanche une livrée vintage pour célébrer les 75 ans du MotoGP.

La première course du championnat, longue de 425 km -le fameux Tourist Trophy de l'île de Man-, s'est tenue en juin 1949 et a été remportée par le Britannique Harold Daniell dans la catégorie reine 500 cc, l'ancêtre de la catégorie MotoGP.