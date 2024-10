MotoGP/Australie: victoire de Jorge Martin au sprint

Le leader du championnat du monde Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté samedi la course sprint de la manche australienne du championnat du monde MotoGP, son plus proche rival, Francesco Bagnaia (Ducati), ne terminant que quatrième.

Le sprint a été marqué par un accrochage entre Marco Bezzecchi (Ducati VR46) et Maverick Vinales (Aprilia) alors en lutte pour la quatrième place, leurs motos s'envolant dans les graviers. Si Vinales s'est relevé indemne, Bezzecchi a dû être lui évacué conscient et assis sur une civière.

Cette victoire dans le sprint (13 tours) est de bon augure pour Martin avant le Grand Prix dimanche qui en comptera lui 27 et rapportera davantage de points. Mais le temps à Philipp Island, au large de Melbourne, est souvent capricieux avec pluie et vents parfois forts, comme ce samedi et la météo pourrait peser sur la course.

- Remontée de Marquez -

Du côté des Français, Fabio Quartararo (Yamaha) a terminé 11e alors que Johann Zarco (Honda-LCR) a chuté.

Marc Marquez, parti en deuxième position sur la grille, a pris un mauvais départ pour se retrouver huitième alors que Jorge Martin a immédiatement pris la tête avec Marco Bezzecchi derrière lui, suivi de Francesco Bagnaia et du Sud-Africain Brad Binder (KTM) très bien parti.

Glenn Nicholls

Marquez a alors amorcé une remontée, se retrouvant cinquième après deux tours avant de passer Binder dans une manoeuvre audacieuse. "Pour une fois que je pars en première ligne, je rate mon départ", a constaté dépité le sextuple champion du monde espagnol, l'attribuant à des problèmes mécaniques sur sa machine. "On verra demain, si je ne commets pas d'erreurs, mais j'ai un très bon ressenti de la moto et j'avais à la fin le même rythme que Jorge".

Bagnaia réussissait lui à s'emparer brièvement de la deuxième place mais ne parvenait pas à empêcher son rival au championnat du monde de s'envoler en tête.

Martin portait son avance à trois secondes à la mi-course, le duel entre Marc Marquez et "Pecco" Bagnaia derrière lui tournant à l'avantage de l'Espagnol, le double champion en titre italien se faisant même ensuite dépasser par Enea Bastianini.

Au championnat, Martin compte désormais 404 points pour 388 à Bagnaia, Marc Marquez étant plus loin avec 320 points à égalité avec Bastianini. Il restera trois Grands Prix et autant de sprints à disputer après la course en Australie dimanche et tout reste donc ouvert entre Martin et Bagnaia, double champion du monde en titre sortant.