Niels Reynvoet favori du "Omloop van Vlaanderen" à Roulers

Vendredi et samedi, Roulers accueillera l'Omloop van Vlaanderen, la plus ancienne manche du championnat de Belgique des rallyes. Le "Circuit des Flandres" est le 7e des 9 rendez-vous de la saison 2024.

Avec 88 engagés, dont 19 voitures de Rallye2, les organisateurs peuvent espérer un grand spectacle dont le favori sera le leader du championnat Niels Reynvoet (Skoda Fabia).

Reynvoet a déjà remporté trois des six manches - le TAC Rally, le Rallye de Wallonie et le Sezoens Rally - mais à trois courses de la fin, il n'a que deux points d'avance (99 contre 97) sur le champion en titre Maxime Potty (Toyota Yaris). L'ancien coureur cycliste compte toutefois un résultat de moins que Potty et peut donc disputer une course de plus que son premier poursuivant. Pour Cédric Cherain (Hyundai i20), troisième au classement avec 64 points, il sera déjà plus difficile de devenir champion.