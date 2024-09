Ogier s'en prend à Neuville: "Il devrait peut-être arrêter de pleurer"

"Le turbo a lâché d'un coup. Tu le sens immédiatement et tu ne sais rien faire", a raconté Ogier. "Jusque-là, je me sentais bien dans la voiture. Cette journée a prouvé que le leader du championnat n'est pas si rapide. Il est le premier sur la route, nous les deuxièmes, et nous avons pris 45 secondes en quatre spéciales. Peut-être qu'il devrait arrêter de pleurer et apprendre à ouvrir la route."

Une sortie inédite de la part de l'octuple champion du monde. Vendredi matin, le Français s'en était pris à l'organisation, estimant qu'il n'y avait pas assez de temps entre les voitures et que cela engendrait des problèmes de visibilité dus à la poussière. Il avait obtenu gain de cause, car les concurrents ont ensuite été séparés par une minute supplémentaire.