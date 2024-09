Ott Tänak en tête après la première journée, Thierry Neuville remonte à la 3e place

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) s'est emparé de la tête du Rallye de Grèce, la 10e des 13 manches du championnat du monde des rallyes (WRC). Vendredi, après six spéciales, les Hyundai occupent les trois places sur le podium. Tänak compte 21.8 secondes d'avance sur l'Espagnol Daniel Sordo et 45.2 secondes sur Thierry Neuville, qui a connu une meilleure deuxième partie de journée.

Tänak a inversé la tendance dans la 5e spéciale, l'avant-dernière de la journée, en prenant le lead pour cinq secondes devant le pilote français. Sordo (+22.5) et Neuville (+46.6) restaient 3e et 4e.

Sébastien Ogier, déjà vainqueur des 1re et 3e spéciales de la journée, s'est adjugé la 4e pour creuser l'écart au général avec une différence de 11.7 sur Ott Tänak, deuxième, et de 48.9 avec Thierry Neuville, 4e derrière Daniel Sordo.

Dans la 6e et dernière spéciale de vendredi, Tänak est resté devant ses deux coéquipiers. Neuville a signé le scratch et remonte à la troisième place. Il compte plus d'une minute d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Toyota), victime d'un problème avec le turbo de sa voiture. Le Français a perdu plus de deux minutes dans cette spéciale.

"Cette dernière spéciale était la plus compliquée de la journée. J'ai toujours quelques problèmes avec l'équilibre de la voiture et j'ai connu quelques soucis avec les freins", a confié Neuville après la fin de la journée.

"Quand on voit les problèmes pour certains, on se dit que cela aurait pu être bien pire pour nous. Avec la position dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes bien."

Samedi, six autres spéciales sont au programme en Grèce.