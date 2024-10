Pas de titre pour Stéphane Lémeret en France

Par ailleurs, le Belgian Gentlemen Drivers Club a entamé le sprint final de sa saison avec le premier des deux rendez-vous prévus à Spa-Francorchamps. Longue de 4 heures, la course du jour a été remportée par la Porsche GT3 Cup de Mick, Tom et Steve Meurrens. Ils ont devancé de deux tours la Porsche Cayman GT4 de Didier Rousseau/Nicolas Vandierendonck et la Toyota Supra GT4 de Patrick Dubois/Cédric Wauters.

Enfin, la Fun Cup terminait sa saison dimanche avec une course de 8 heures à Zolder. La victoire est revenue à l'équipe Clubsport Racing et son équipage Koen De Wit/Matisse Lismont. Ils ont devancé de plus d'une minute l'équipe Milo Compact Machinery d'Edouard Chevalier/Tristan/Földesi/Timo Van Impe/Benoît Dupont. Le podium a été complété par le Currus Racing by SRS de Julien Schein/Nicolas Bever/Luke Pfeiffer.