Pénaisé, Yani Stevenheydens perd son titre de champion de France F4

Yani Stevenheydens a perdu sur tapis vert son titre de champion de France de Formule 4. Le pilote malinois a reçu une pénalité de 10 secondes plusieurs heures après la dernière course de la saison dimanche.

Initialement arrivé à la 3e place de la Course 3 de la dernière manche de ce championnat au Castellet, Yani Stevenheydens, 18 ans, a reçu une pénalité de 10 secondes plusieurs heures après la course. De quoi le faire rétrograder de la 3e à la 11e place et lui faire perdre le titre qu'il pensait avoir acquis face au Japonais Taiko Kato.

Dimanche en début de soirée, le RACB National Team n'avait pas encore communiqué sur un possible appel de la décision des commissaires sportifs.