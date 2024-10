Sarah Bovy 2e de la finale en GT aux 4 Heures de Portimao

La finale des European Le Mans Series 2024 s'est tenue ce samedi sur le circuit de Portimao, au Portugal, avec une course de quatre heures au programme. Bien que se dirigeant vers la victoire dans la catégorie LMGT3, Sarah Bovy et ses équipières Michelle Gatting et Rahel Frey ont dû céder la première place sur ordre de leur écurie.