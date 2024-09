Thierry Neuville reste en tête samedi soir et creuse l'écart au championnat

"Nous nous tenons à notre plan et cela fonctionne", a résumé Neuville après la dernière spéciale. "Il faut aussi avoir un peu de chance et cela vaut aussi pour demain. J'espère que nous pourrons encore marquer des points après un rallye difficile."

Neuville a pris la tête samedi matin après avoir profité des crevaisons de ses équipiers, l'Estonien Ott Tanak et l'Espagnol Dani Sordo, qui le précédaient au classement vendredi. Le Saint-Vithois a contrôlé la situation dans l'après-midi, signant le troisième chrono tant dans l'ES10 à Loutraki (12,9 km), à 2.6 de Tänak, que lors du second passage par Aghii Theodori (25,87 km), à 5.5 du Français Sébastien Ogier (Toyota). Il s'est ensuite offert le scratch de la courte spéciale EKO SSS (1,97 km).

Neuville conclut la journée avec 53.7 d'avance sur Sordo, 1.20.9 sur Ogier et 3:19.2 sur Tänak. Surtout, il engrange les 18 points accordés au pilote en tête après la journée du samedi, portant provisoirement son total au championnat à 186 unités, 32 de plus qu'Ogier et 39 que Tänak.

Trois spéciales se disputeront dimanche, dont la Power Stage à Eleftherohori.