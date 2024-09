Un troisième titre mondial pour Marvin Vanluchene en side-car cross

Marvin Vanluchene est devenu champion du monde de sidecar cross pour la 3e fois de sa carrière dimanche. A l'issue du 10e et dernier Grand Prix de la saison, à La Colla, Marvin Vanluchene et son passager, Glenn Janssens ont accumulé 422 points au classement. Ils devancent ainsi les Lettons Daniels et Bruno Lielbardis (401 points), et les Français Killian et Evan Prunier (379 points).