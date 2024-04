Une association belge remporte un prix européen aux #BeInclusive EU Sport Awards

Elle est notamment à l'origine des Urban Youth Games, organisés pour la première fois en 2023. L'événement sportif avait rassemblé quelque 1.500 enfants issus de différents horizons, avec et sans handicap, de l'enseignement général et spécialisé.

"Nous sommes extrêmement fiers de cette reconnaissance", a déclaré le directeur général des Urban Youth Games, Antoine Degavre. "Ce prix confirme notre engagement à promouvoir l'inclusion auprès de la jeunesse. Le sport est un merveilleux moyen de briser les barrières et de promouvoir la cohésion sociale. Nous sommes ravis de pouvoir envoyer à la jeunesse un message d'espoir et de les encourager à poursuivre leurs rêves sans obstacle."

Dans la catégorie "Be equal", qui promeut l'égalité de genres dans le sport, ce sont les Danois d'Idrætsforbund qui ont décroché la première place. Leur projet consiste à fournir aux enfants et aux jeunes issus de minorités ethniques la possibilité de pratiquer le sport sur un pied d'égalité avec les autres jeunes danois.

Quant à la catégorie "Sport for Peace", la récompense est revenue aux Bulgares de Champions Factory et à leur projet baptisé Together4Ukraine, initié en réponse au besoin urgent de favoriser le dialogue interculturel et de promouvoir l'inclusion sociale, plus spécifiquement envers les réfugiés ukrainiens de Bulgarie.