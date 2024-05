Une campagne Bob estivale et sportive avec Rodrigo Beenkens

L'institut Vias, en partenariat avec Assuralia et l'ASBL Brasseurs belges, lance, jeudi, une nouvelle campagne Bob à l'approche d'un été particulièrement sportif, entre le Championnat d'Europe de football, le Tour de France et les Jeux Olympiques de Paris. A cette occasion, Rodrigo Beenkens prête sa voix au nouveau slogan: "Sportif ou supporter ? Quand on conduit, on ne boit pas".