Une vingtaine de blessés par une explosion dans un paddock du Nürburgring

L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'ADAC Ruhr-Pokal-race, une course de six heures, se poursuivra néanmoins comme prévu samedi. L'organisation laisse aux équipes et aux pilotes le choix de participer ou non.

Selon les organisateurs, l'explosion s'est produite dans le box 27 du paddock, autour duquel la police a installé un périmètre de sécurité. Quatre hélicoptères et plusieurs ambulances ont été dépêchés sur les lieux.