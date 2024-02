USA: ESPN, Fox et Warner Bros annoncent lancer une plateforme de streaming sportif

ESPN, filiale de Disney, Fox et Warner Bros Discovery ont annoncé mardi le prochain lancement d'une nouvelle plateforme de streaming d'événements sportifs, un rapprochement majeur entre concurrents sur fond d'explosion du coût des droits de diffusion.

La plateforme sera accessible via une application et donnera accès entre autres aux matchs des ligues américaines de basket NBA et de football américain NFL.