Yani Stevenheydens sacré champion de France F4 au Castellet

Pourtant, Sato s'était imposé devant le Belge dans la Course 1, prenant ainsi les commandes du championnat. Mais le pilote japonais se voyait écoper d'une pénalité de trois secondes pour dépassement hors des limites de la piste, laissant la victoire à Stevenheydens. Dans la Course 2, où s'applique le principe de la grille inversée, Sato a terminé 5e, juste devant le pilote du RACB National Team.

Dimanche matin, Taito Kato se voyait réattribuer sa victoire dans la Course 1 suite à son appel auprès des commissaires sportifs. La situation au championnat avait donc tourné en faveur du Japonais avant la Course 3, la dernière de la saison. Une course disputée sous la pluie, alors que le reste du week-end s'était déroulé sur piste sèche.

Parti le couteau entre les dents derrière Kato, Stevenheydens a pris le meilleur aux forceps dans le premier tour, avant de rétrograder au 3e rang en début d'épreuve. Une place qu'il ne quittera plus jusqu'à l'arrivée. Mais son rival japonais a eu moins de réussite, avec notamment un accrochage, et a terminé la course à la 10e place. Ce résultat permet à Stevenheydens de remporter le titre, avec un total de 4 victoires et 8 podiums sur l'ensemble de la saison.