"Hazard va commencer à travailler individuellement avec plus de ballon", indique Zidane

(Belga) Eden Hazard commencera à partir de lundi à "travailler de manière individuelle avec plus de ballon". C'est ce que l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a annoncé samedi en conférence de presse, à la veille du match contre Valladolid.

Touché à la cheville dans un contact fortuit avec Thomas Meunier lors d'une rencontre de Ligue des Champions le 26 novembre, Eden Hazard a retouché le ballon, en dehors de la pelouse, jeudi. "Je ne peux pas dire quand il reviendra car il vient tout juste de recommencer à toucher le ballon", a expliqué Zidane. "Il n'a presque plus de douleur et à partir de lundi il commencera à travailler de manière individuelle avec plus de ballon. Peu à peu il ira mieux et j'espère qu'il reviendra rapidement avec le groupe car cela lui fera du bien mentalement." Zidane ne veut pas s'avancer quant à la date du retour du Diable Rouge. "Ce serait une bêtise de dire quand il va revenir mais nous sommes contents de comment il évolue et j'espère le récupérer au plus vite." (Belga)