25% d'indemnités vélo supplémentaires accordées en deux ans

Le nombre d'employés qui viennent au travail à vélo et reçoivent une indemnité vélo a bondi d'un quart en deux ans. La somme déboursée pour ces indemnités a même augmenté d'un tiers car les employés cyclistes ont parcouru, ensemble, plus de kilomètres, écrivent samedi Het Nieuwsblad et De Standaard.

Près de 550.000 personnes ont perçu une indemnité vélo pour l'année fiscale 2018, contre 432.000 pour l'année de référence 2016, selon les chiffres du SPF Finances. Elles ont reçu, en moyenne, 252 euros en plus de leur salaire, alors qu'en 2016, elles avaient perçu 233 euros. Au total, ces employés ont avalé 627 millions de kilomètres avec leur deux-roues. Des chiffres qui s'expliquent par le nombre croissant d'entreprises participantes au système, le fait que le vélo soit une bonne alternative pour échapper aux embouteillages mais également, parce que le vélo électrique est en plein boom. Les "speed pedelec" (cyclomoteurs), en particulier, séduisent beaucoup car ils sont plus rapides et qu'ils sont couverts par l'indemnité vélo domicile/travail depuis le 1er janvier 2017. En réalité, beaucoup plus d'employés se rendent sans doute à vélo au travail, mais toutes les entreprises n'accordent pas l'indemnité vélo. Le CD&V demande donc que le système soit étendu. "Il est clair que cette allocation pour les cyclistes est l'outil qui permettrait d'inciter plus de personnes à se rendre au travail à vélo", ponctue le député Jef Van den Bergh.