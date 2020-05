42 nouveaux décès et 58 nouvelles hospitalisations ces dernières 24h en Belgique

(Belga) Ces dernières 24 heures, 58 nouvelles hospitalisations liées au nouveau coronavirus ont été dénombrées en Belgique, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur conférence de presse mercredi. 42 nouveaux décès ont aussi été recensés, dont la moitié en hôpital et l'autre moitié en maison de repos. Les tendances à la baisse se poursuivent, ont précisé les experts.

Par ailleurs, 192 nouveaux cas confirmés ont été rapportés: 117 patients en Flandre, 57 en Wallonie et 18 à Bruxelles. Cela représente une baisse de l'ordre de 4% sur les sept derniers jours, a précisé Yves Van Laethem. Le nombre total de cas confirmés dans le pays s'élève à 55.983. Mardi, 10.410 tests ont été pratiqués, a ajouté le porte-parole interfédéral Covid-19. Au total, 313 patients se trouvent toujours en soins intensifs (-32), dont la moitié nécessite une assistance respiratoire. Les admissions en soins intensifs et la sévérité de leur état suivent aussi une courbe descendante (-4% sur les sept derniers jours). Depuis le 15 mars, 14.847 personnes sont aussi sorties de l'hôpital, soit une augmentation de 160 patients au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, ils s'élèvent au total en Belgique à 9.150 depuis le début de l'épidémie. Les données sur l'absentéisme au travail et les consultations pour des grippes ont également été communiquées mercredi car il n'y aura pas de conférence de presse vendredi. Il en ressort que l'absentéisme au travail des fonctionnaires (83.000 personnes environ) poursuit sa tendance à la baisse, avec des chiffres inférieurs à ceux à la même période en 2018 et 2019. L'autre indicateur est le suivi des infections respiratoires aigües, prolongé cette année au-delà de l'épidémie de grippe en raison du Covid-19. "Les chiffres ne sont pas remontés la dernière semaine, ni la précédente. L'incidence totale a même encore diminué à 88 consultations pour 100.000 habitants", a déclaré Yves Van Laethem. On peut retirer "de manière précoce" de ces indicateurs que "rien ne laisse penser que l'infection Covid-19 reprenne dans le pays après les mesures de déconfinement, même s'il est encore tôt" pour le conclure. Il faudra attendre l'évolution dans les huit à 10 prochains jours, conclut le spécialiste.