99,7 nouvelles infections journalières en moyenne, soit une hausse de 12%

(Belga) La courbe des nouvelles infections au coronavirus continue son ascension en Belgique. Durant la période du 6 au 12 juillet, le nombre de cas confirmés a augmenté de 12% par rapport à la semaine précédente, avec en moyenne 99,7 nouvelles infections journalières, a indiqué jeudi le SPF Santé publique sur base des statistiques de l'Institut de santé publique Sciensano. Les admissions à l'hôpital et les décès continuent, quant à eux, de diminuer.

L'augmentation est observée dans la plupart des provinces, en particulier celles qui comptent des grandes villes, précise le SPF Santé publique. Anvers dénombre ainsi 172 nouveaux cas, la Flandre occidentale en compte 107 et Bruxelles 100. Les chiffres du Hainaut, de Namur et de Flandre orientale ne sont quant à eux pas précisés. Selon les statistiques, la plupart des nouvelles infections surviennent dans la population active, âgée de 20 à 59 ans. "À ce jour, un total de 63.039 cas confirmés ont été rapportés : 35.574 cas (56%) en Flandre, 19.775 (31%) cas en Wallonie et 6.629 (11%) cas à Bruxelles", rapporte Sciensano. "Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 1.061 cas (2%)." Les chiffres des hospitalisations diminuent néanmoins. Les hôpitaux ont enregistré en moyenne 9,7 nouvelles admissions quotidiennes durant la semaine écoulée, au lieu de 10,4 entre le 2 et le 8 juillet inclus. Le nombre de décès semble également en recul, avec 1,9 morts quotidien en moyenne par rapport à 3,4 la semaine précédente. Mais Sciensano prévient que les données des trois derniers jours ne sont pas encore consolidées. En Belgique, 9.792 décès dus au coronavirus ont été recensés. Les autorités sanitaires rappellent qu'"à ce stade, il est important de continuer à maintenir les mesures afin de ralentir l'augmentation". (Belga)