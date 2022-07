À Bouillon, l’alcool est interdit sur les camps de jeunes depuis cinq ans: "C’est tolérance 0 !"

Trop d’abus ont justifié cette décision de la commune. "On était à 116 bouteilles de vin, 40 à 50 casiers de bières et certains alcools forts comme du whisky", détaille Franck Istace, échecin en charge des camps de jeunesse à Bouillon.

Aujourd’hui, la commune dispose d’un "Monsieur Camp" qui est chargé de visiter les campements à l’improviste: "C’est tolérance 0, on ne laisse rien passer", indique Quentin De Decker qui rappelle néanmoins qu’il ne dispose pas de l’ "autorité pour rentrer dans les camps". "On discute avec les scouts, on dialogue, et parfois, ils nous ouvrent les tentes pour qu’on aille vérifier", souligne le Monsieur Camp de Bouillon.

En cas de problème, un agent est appelé afin de dresser un procès verbal, puis l’alcool est confisqué pour être restitué à la fin du camp. Cette mesure d’interdiction est bien acceptée. "Tout le monde est content de venir à la commune de Bouillon", reprend Franck Istace. "On doit même réduire certains choses sinon ils viendraient tous chez nous !"

Cet été, la commune accueille 33 camps de jeunes