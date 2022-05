Une usine révolutionne le tri des déchets PMC à Ghlin: "Des installations qui permettent de reconnaître les plastiques" (vidéo)

À Ghlin, près de Mons, une toute nouvelle usine pour les PMC vient d'être inaugurée. Jusqu'à 50.000 tonnes de déchets plastiques y seront traitées par an. Plongée dans les coulisses de cette usine.

Il s'agit de la plus importante et de la plus performante usine de traitement des PMC de Wallonie. 20% des sacs bleus de notre pays arrivent ici. 5.000 d'entre eux y sont traités chaque heure. Métaux, canettes, mais aussi plastiques clairs ou opaques… Ici, les déchets sont classés et triés en quatorze fractions, soit deux fois plus qu'avant.

"Dans cette transition environnementale, il était important de récupérer plus de fraction de plastiques" déclare Caroline Deschamps, directrice générale de l'intercommunale IDEA."C'est pour cette raison que le citoyen est invité depuis plus d'un an à mettre dans son sac bleu, les pots de yaourt, les barquettes de beurre, les films plastiques… Tous ces déchets ne pouvaient pas y être déposés auparavant", ajoute-t-elle.

Un centre de tri innovant et évolutif

Disposant de nouvelles technologies de pointe, elle peut traiter jusqu'à 50.000 tonnes de déchets PMC par an. "On parle notamment de tri optique, qui sont des installations qui permettent de reconnaître les plastiques et de les séparer" explique Nathalie Hablot, directrice du centre de tri. "Vous avez plus de 170 bandes transporteuses. Ce qui représente au total cinq kilomètres de bandes. Nous avons aussi des grosses machines qui tournent et qui séparent les différentes fractions en fonction de leur dimension", poursuit-elle

Le but est également de pouvoir s'adapter à l'évolution de nos règles et de nos modes de consommation. "On établit maintenant des lignes de tri évolutives, puisqu'on sait que le contenu du sac bleu est amené à évoluer au fil des années" est heureux d'annoncer Philippe Tychon, responsable recyclage et valorisation."Peut-on y mettre des capsules ? Peut-on y mettre d'autres produits ? Les questions sont là. Je pense que c'est important pour nous de trier les canettes et les bouteilles, mais également d'être attentif à l'évolution des packagings" explique-t-il.

90 personnes travaillent ici afin de réceptionner les déchets. 50 camions viennent y déposer leur chargement chaque jour.