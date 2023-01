Une voiture percute des terrasses dans le centre d'Aywaille : "On est passé à côté d’une catastrophe"

Hier matin, une voiture a percuté plusieurs terrasses du centre d’Aywaille, en province de Liège. Elles étaient heureusement désertes au moment de l’accident.

Du verre éparpillé sur le sol, des chaises éventrées et des tables cassées… Voici ce qu’il reste de l’accident qui est survenu ce matin à la Place Joseph Thiry, dans le centre d’Aywaille. De ces terrasses, il ne reste plus rien. Tout a été détruit par le choc de la collision.

Peu avant 11h, un automobiliste, accompagné de son fils, fait un malaise pendant qu’il conduit. La voiture quitte alors la route et percute les terrasses alentours.

On ne compte aucun blessé, les terrasses étaient heureusement vides au moment de l’incident. Les dégâts restent cependant importants ; les terrasses doivent être sécurisées, puis démontées. "On essaye de renforcer la charpente pour pas qu’elle se détache de la façade. On sécurise le périmètre pour éviter qu’elle nous tombe dessus", explique Christophe Melis, ouvrier.

Grégory Pepov, un cafetier, est encore sous le choc : "On est passé à côté d’une catastrophe. C’est un malaise, c’est un accident, il n’y peut rien… On a eu de la chance".

Suite à cet accident, la commune va repenser ses aménagements afin de sécuriser cette place. "Les terrasses seront revues totalement. Tout ce qui est structures fixes, telles qu’elles sont actuellement, ne seront plus autorisées. Le principe, c’est que les terrasses soient plus orientées du côté des cafés que du côté de la voirie", conclu Thierry Carpentier, le bourgmestre d’Aywaille.