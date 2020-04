Accord quant aux reports en 2022 de l'Euro féminin et de l'Euro U21

(Belga) La RFEF, fédération espagnole de football, a écrit dans un communiqué mercredi que les participants à la réunion au sommet entre l'UEFA et les 55 nations membres s'étaient mis d'accord sur un report à 2022 de l'Euro féminin et de l'Euro Espoirs. Initialement prévus l'an prochain, les deux tournois étaient désormais en concurrence avec l'Euro masculin, reprogrammé à l'été 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

La fédération danoise a également confirmé ces deux reports sur son site internet. L'Union des associations européennes de football a annoncé en fin d'après-midi avoir reporté toutes les rencontres internationales prévues en juin. Tous les autres matches de compétitions de l'UEFA, dont la Ligue des champions et l'Europa League, sont toujours reportés jusqu'à nouvel ordre. Le 17 mars dernier, l'UEFA a décidé de reporter d'un an l'Euro 2020, qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet et qui aura finalement lieu en 2021. (Belga)