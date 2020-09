Affaire Jozef Chovanec: des manquements au parquet de Charleroi? Le 2e rapport soulève d'importantes questions

Un 2ème rapport de police, bien plus détaillé que le premier, a été transmis aux autorités judiciaires de Charleroi. L'affaire devient gênante pour le parquet carolo, à tel point que c'est le parquet de Mons qui a repris l'affaire en main.

Chaque jour son lot de nouvelles révélations dans l'affaire Chovanec. Ce Slovaque avait trouvé la mort après son interpellation par la police à l'aéroport de Charleroi en 2018. On savait que le premier rapport sur cette interpellation était totalement incomplet, mais le journal flamand Het Laatste Nieuws révèle maintenant qu'un second rapport, plus long et mieux détaillé avait aussi été rédigé. Même si ce dernier manquait d'évoquer des faits importants, comme le salut nazi de l'une des policières, il soulève d'importantes questions quand à la gestion de l'affaire. Cette dernière, qui devient de plus en plus gênante pour le tribunal de Charleroi, a été transférée au parquet de Mons qui reprend le dossier en main.

Le parquet de Charleroi s'était pourtant déjà exprimé sur ce dossier mais cette fois le magistrat de presse renvoie vers sa hiérarchie et donc vers le Parquet général de Mons, un communiqué de presse est en cours d' élaboration et devrait être envoyés d' ici la fin de journée. Selon le journal Het Laatste Nieuws, qui révélait hier l'existence d'un second rapport de police, rédigé une heure à peine après le premier document. Le document qui résume les faits est deux fois plus long que le premier rapport il y a notamment des détails sur la manière dont les cinq agents de police ont maîtrisé Jozef Chovanec dans sa cellule.

Ce second rapport indiquait aussi le nombre de bière ingurgités par la victime. Il semblerait donc que des incohérences apparaissent une nouvelle fois, car jusqu'à présent les informations révélées par l' autopsie prouvait que Jozef Chovanec ne présentait aucune trace de drogue ou même d' alcool. Ces éléments ont été démontrés par les images de vidéosurveillance, alors que ces dernières avaient été saisies par le parquet le jour des faits.

Alors pourquoi ce deuxième rapport plus détaillé est également incomplet ? Pourquoi a-t-il été rédigé 55 minutes après un premier résumé des faits ? Et pourquoi n' a -t-il pas été envoyés aux autorités compétentes et notamment à Jan Jambon ? Le cabinet du ministre de l' Intérieur de l' époque, affirme n'avoir reçu que le premier rapport, plus sommaire.