Alexander Isak offre le derby basque à la Real Sociedad d'Adnan Januzaj

(Belga) La Real Sociedad a décidément le vent en poupe ! Trois jours après sa qualification en demi-finale de la Copa del Rey aux dépens du Real Madrid (4-3), elle a en effet battu l'Athletic Bilbao, également victorieux en coupe d'Espagne (1-0 face au FC Barcelone), 2-1, dimanche devant 36.730 spectateurs dans son enceinte d'Anoeta, pour le compte de la 23e journée de la Liga.

Et comme jeudi, le Suédois Alexander Isak (ex-Borussia Dortmund et Willem II Tilburg), 20 ans, convoité par Anderlecht la saison dernière, a été lé héros de ce derby basque. Entré au jeu à la 55e minute, il a en effet été à la base du premier goal de la rencontre, signé Portu à la 65e minute, avant d'inscrire lui même celui de la victoire à la 83e, après l'égalisation d'Inaki Williams à la 71e. Egalement sur le banc au coup d'envoi, Adnan Januzaj est lui monté sur la pelouse quatre minutes après Isak. Januzaj, 25 ans, n'a encore marqué qu'en Coupe du Roi cette saison. International belge à douze reprises, auteur d'un but mémorable contre l'Angleterre en phase de poules du mondial-2018, il va devoir finir en boulet de canon pour figurer dans la sélection finale de Roberto Martinez pour l'Euro-2020. (Belga)