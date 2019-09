Au départ de la 2e édition des Doc'Riders, 150.000 euros ont déjà été récoltés

(Belga) La deuxième édition des Doc'Riders s'est élancée de Marche-en-Famenne samedi après-midi. À l'heure du départ, l'événement affichait environ 150.000 euros de dons récoltés au profit des actions menées par l'ONG Médecins du Monde en Belgique et à l'étranger.

Plus de 170 cyclistes ont pris part à la deuxième édition des Doc'Riders qui s'élançaient de la Place aux Foires de Marche-en-Famenne samedi après-midi. Répartis par équipes de trois, les coureurs disposent de 24 heures pour parcourir une boucle de 200km à travers les communes de Marche, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze, Hotton et Durbuy. Les organisateurs tablaient sur 150 équipes participantes. Elles n'étaient que 58 sur la ligne de départ. "C'est moins que prévu, mais c'est quand même mieux que l'année dernière", nuance-t-on du côté de l'organisation. Pour prendre part à l'épreuve, chaque trio de cyclistes devait s'engager à récolter la somme de 1.500 euros, entièrement reversée au profit des actions de développement médical menées par Médecins du Monde en Belgique à l'étranger. À l'heure du départ, le compteur affichait 150.000 euros de dons, un chiffre susceptible d'évoluer au fil du week-end. Doc' Riders est le fruit d'un partenariat entre Médecins du Monde et la Ville de Marche, dont les autorités se sont engagées à financer l'événement pendant trois ans à hauteur de 15.000 euros par an. (Belga)