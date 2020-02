Comment vivre dans des habitations plus petites, travaux plus écologiques et maisons connectées... voici les thèmes du salon Batibouw

Le salon Batibouw attire chaque année des milliers de visiteurs. Ce vendredi, le directeur du salon Batibouw, Frédéric François était notre invité. Il nous a présenté cet événement qui ouvre ses portes ce samedi pour 9 jours.

Comme organisateur, vous êtes-vous posé la question d'annuler ou de maintenir le salon à cause du Coronavirus?

Oui, bien sûr. On devait se la poser. On a préparé quelques scénarios mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans le "mood" de l'organiser. La situation n'a pas vraiment évolué en Belgique donc aucune raison de l'annuler.

Pourtant en Suisse, le Salon de l'Auto vient d'être annulé. C'est l'un des plus grands salons automobiles du monde.

Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres en Europe. La différence est que ce sont des salons internationaux donc ils attirent des visiteurs internationaux. Certains exposants sont également internationaux. Ce n'est pas le cas pour Batibouw car on vise un public belge. On a moins de 1 % des exposants qui viennent de l'étranger. Aucun n'est issu du continent asiatique. Deux exposants viennent d'Italie du Sud donc pas de souci à se faire. Au niveau visiteurs, même débat, on fait moins de 2 % de visiteurs étrangers mais qui viennent essentiellement de France et des Pays-Bas.

Des mesures sanitaires seront tout de même prises sur le salon?

Oui. On a décidé d'équiper les toilettes avec des savons spécifiques pour pouvoir se désinfecter les mains. Un savon qui agit vraiment sur le virus dont on parle maintenant. On a décidé de faire appel à une équipe sanitaire qui va désinfecter toutes les poignées de porte de Brussels Expo, trois fois par jour. C'est vraiment un boulot colossal. De plus, on a recruté une équipe de quatre médecins qui seront sur place et qui peuvent intervenir si un cas suspect venait à survenir.

Plusieurs thématiques, cette année, sur le salon 2020 de Batibouw. Un premier thème qui s'appelle Small Is Beautiful, c'est-à-dire comment garder son niveau de confort dans des habitations qui deviennent de plus en plus petites.

On voit énormément de nouveautés à ce sujet dans les cuisines et les salles de bain. Pour les cuisines, on construit des colonnes ou des armoires qui sont plus étroites qu'avant donc on a aussi de l'électroménager qui est plus étroit. On a changé les tailles standards car c'est bien de changer la taille de la colonne mais si le four ne rentre pas, c'est un problème. Le monde de l'électroménager doit s'adapter à cela. Pour un espace qui est nettement plus réduit qu'avant, on obtient exactement le même confort que ce qu'on avait.

Autre thème: Smart Home. C'est la digitalisation de nos maisons. Cela veut dire que maintenant on peut quasi tout régler depuis sa maison avec son téléphone portable?

Oui, via son téléphone, des applications, des tablettes ou via des thermostats intelligents. Par exemple, vous pouvez réguler votre ventilation, votre luminosité, votre chauffage, ... toute une série de chose qui a un rapport direct avec la consommation énergétique de votre maison. Cela permet de baisser votre facture d'électricité, de gaz ou de mazout.

Mais au départ, c'est accessible financièrement de rendre sa maison "smart"?

Oui, de plus en plus de produits sont équipés de manière standard de ce type d'application. Pour un système plus poussé, là, il y a des options payantes.

Il y a un thème lié à l'environnement. Quelles sont les nouveautés pour nous aider à réduire l'emprunte écologique de notre habitation?

On parle de plus en plus de constructions circulaires. C'est travailler avec des matériaux qui sont recyclés, recyclables ou alors réutilisables. Un exemple très concret, les revêtements de sol que ce soit d'intérieur ou d'extérieur. Auparavant, on collait du parquet imitation bois dans les habitations. Mais aujourd'hui, ce sont des systèmes qui s'emboîtent les uns dans les autres donc qui peuvent facilement se "désemboîter". Si vous désirez rénover votre maison et changer de sol ou réaménager votre espace, vous pouvez très bien réutiliser le sol d'une pièce pour le réinstaller dans une autre pièce. Même plus besoin de le recycler vu que vous le réutilisez.

Il y a aussi un espace dédié aux travaux pratiques pour essayer de réaliser un parquet ainsi qu'un espace dédié aux déménagements. Les horaires ont changé cette année?

Oui. Pour éviter les problèmes de files de Bruxelles, en particulier sur le ring en semaine, nous ouvrons tous les jours à 12H00 jusque 20H30. Cela donne la possibilité aux gens de visiter le salon juste après les files. On a même un ticket "afterwork" particulier pour les personnes qui veulent se rendre au salon à partir de 16H00.

Le salon Batibouw sera ouvert du 29 février au 8 mars à Brussels Expo.