Bénédicte Linard, une enseignante attirée en politique par J-M. Nollet

Bénédicte Linard (Ecolo), qui devient ministre de la Petite enfance, de la Culture, des médias, de la Santé et des droits des femmes, en Fédération Wallonie-Bruxelles est arrivée en politique en 2009 au cabinet du ministre wallon Jean-Marc Nollet.

Agée de 43 ans, cette romaniste de formation avait auparavant enseigné le français à Anderlecht. Elle s'est lancée dans la politique locale, à Enghien, en 2012, avant de remplacer au parlement wallon le bourgmestre Olivier Saint-Amand. Entre 2014 et 2018, elle a été échevine des Finances. Le 26 mai dernier, Bénédicte Linard a été élue directement au parlement de Wallonie. Elle a en outre succédé à Barbara Trachte comme cheffe de groupe au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en juillet dernier après que cette dernière fut devenue ministre bruxelloise. Elle a également participé aux négociations pour la rédaction de la déclaration de politique générale à la Fédération associant Ecolo au PS et au MR. Bénédicte Linard a également été administratrice du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP).