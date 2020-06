Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 ajoute 2% à ses gains antérieurs

(Belga) Après avoir gagné 2 pc lundi peu après l'ouverture, l'indice BEL 20 devait subir quelques prises de bénéfices avant de repartir plus nettement à la hausse en fin de journée.

La clôture devait confirmer une nouvelle progression de notre indice vedette qui ajoutait 2,03 pc aux 8,10 pc gagnés la semaine dernière en terminant à 3.268,03 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Aedifica (96,10) étant inchangée. Les hausses étaient toujours emmenées par Ageas (32,25) avec un bond de 5,15 pc, AB InBev (43,89) rebondissant de même de 4,72 pc alors que KBC (48,48) et ING (5,96) valaient 3,00 et 2,69 pc de plus que vendredi. Solvay (70,34) et arGEN-X (200,80) étaient positives de 2,72 et 4,86 pc à l'inverse de UCB (89,24) et Galapagos (180,55) qui abandonnaient 0,84 et 1,53 pc. Proximus (19,34) et Telenet (38,50) progressaient finalement de 2,90 et 4,45 pc, Orange Belgium (15,50) et Bpost (5,96) gagnant par ailleurs 5,59 et 0,85 pc. Sofina (238,50) reperdait 3,05 pc, Barco (155,00) cédant 0,90 pc alors que Aperam (25,36) remontait par contre de 2,46 pc en compagnie de Colruyt (54,50) et Ahold Delhaize (23,02), positives de 0,22 et 0,92 pc. Des résultats de tests encourageants faisaient bondir Celyad (11,22) de 11,1 pc, Acacia Pharma (3,15) et IBA (8,10) progressant de 5,5 et 5,3 pc en compagnie de Oxurion (2,69), en hausse de 4 pc à l'inverse de Mithra (22,50) qui reperdait 4,4 pc. Keyware Tech. (0,81) et Balta (1,25) récupéraient 7,3 et 5,5 pc, EVS (14,96) bondissant de 6,1 pc et Jensen (22,90) de 3,6 pc. Ontex (13,40) chutait enfin de 5,8 pc après une recommandation à la vente. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1128 USD, contre 1,1135 dans la matinée et 1,1115 vendredi. L'once d'or gagnait 5,85 dollars à 1.735,00 dollars et le lingot se négociait autour de 50.125 euros, en progrès de 110 euros. (Belga)