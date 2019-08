Bruxelles célèbrera la semaine prochaine le 75e anniversaire de la Libération

(Belga) La Ville de Bruxelles organisera mardi, mercredi et vendredi de la semaine prochaine différentes activités officielles et festives pour marquer le 75e anniversaire de la Libération du pays à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

Les autorités de la Ville de Bruxelles visent à mettre à l'honneur pendant 3 jours l'exploit des troupes américaines et le travail de la résistance. Elles tiennent également à rendre hommage à la mémoire des hommes et des femmes tombés durant cette période. Un moment de recueillement aura lieu mardi dès 09H30 à la colonne du Congrès. Cette cérémonie protocolaire sera suivie d'une parade emmenée par le Welsh Guards Band qui se rendra devant les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à la rue de la Régence. A 12H00, les autorités officielles accueilleront sur l'esplanade du Cinquantenaire une colonne de 75 véhicules militaires venus de Mons, qui traverseront la Belgique en suivant le même trajet que celui emprunté lors de la libération en 1944. Ils feront halte sur l'esplanade du Cinquantenaire jusqu'à mercredi soir, puis reprendront leur route vers Breendonk et Anvers pour terminer leur course à Bourg-Léopold. A cette occasion, le Musée de l'Armée sera ouvert gratuitement mardi de 09H00 à 17H00 et mercredi de 10H00 à 19H00. Il offrira notamment à découvrir une collection d'avions, d'armes et de chars d'assaut et à voir des projections de films en noir et blanc. L'esplanade du Cinquantenaire accueillera également de nombreuses animations mercredi de 12H00 à 19H00. À côté des tentes de l'armée, des véhicules militaires ou encore d'un camp radio, divers groupes de swing et de jazz replongeront le public dans l'ambiance des années 40. Un espace sera dédié aux maquillages et coiffures d'époque. Un marché vintage permettra de plus d'acheter des habits et autres produits remontant aux années 40. Il sera possible de se prendre en photo à bord d'une Jeep de 1942. Un bal populaire sera organisé vendredi de 18H00 à minuit sur la place de la Chapelle. Des initiations au Lindy Hop laisseront place à partir de 19H30 à deux concerts de Hop Sh Bam - Big Band quintet et de Mike Fantom and the Bop-A-Tones. Un DJ set refermera la fête à compter de 22H30. Des jeux en bois géants, un coin beauté, ou encore un décor de 1944 pour prendre des selfies seront entre autres à disposition durant la soirée. Par ailleurs, l'exposition gratuite 'Bevrijd Brussels Libérée' s'ouvrira mardi aux Halles Saint-Géry. Elle restera visible jusqu'au 3 novembre. (Belga)