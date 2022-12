C'est cougnou ou rien: la brioche au sucre et aux raisins secs, grande favorite des Belges pour Noël

Vous avez peut-être déjeuné avec du cougnou ce matin : c'est la tradition en ce jour de Noël. Les boulangeries spécialisées ont vu les clients défiler notamment à Namur où une centaine de cougnous ont été vendus rien qu'aujourd'hui.

Marie-Christine est arrivée de bon matin pour prendre un beau stock de cougnous : onze au sucre et au raisins et onze autres sans raisins. "Pour toute la famille, c'est une tradition et c'est ici que je les achète toutes les années, ils sont trop bon !", assure-t-elle.

Sucre et raisins secs, le numéro 1

Celui qui a le plus la cote, c'est le cougnou au sucre et au raisin mais pas de panique, ceux qui n'aiment pas les fruits secs ont des alternatives : "On a sucre et chocolat, on a juste sucre...", explique Nathalie, la gérante d'une boulangerie. Ceci dit, mieux vaut être rapide et arriver assez tôt car les cougnous partent comme des petits pains. "Les gens sont matinaux, ils viennent vite chercher leur cougnou avant qu'il n'y en ait plus", affirme-t-elle. D'autres ont prévu le coup pour ne pas devoir se lever trop tôt le lendemain d'un réveillon qui . "Il y a des prévoyants qui peuvent éventuellement venir plus tard parce qu'ils ont commandé leur cougnou, ils sont tranquilles", ajoute Nathalie.

Le secret d'un cougnou réussi

Benoît, gérant d'une boulangerie nous amène derrière les coulisses : dans l'atelier de fabrication du cougnou. Selon lui, le secret d'un cougnou réussi, ce sont de bons ingrégients : "Une bonne farine, des œufs, du lait, du beurre, du sucre, du sel, des raisins, du gros sucre, du chocolat pour ceux au chocolat", récite le boulanger qui est debout depuis samedi 23h. Les premières brioches sont sorties du four à 5h du matin et des centaines se sont venduesrien qu'à cette boulangerie de Namur.